«Снова за 20 тысяч евро вынесли российский флаг»: Ксения Собчак рассказала об отдыхе в Куршевеле

Журналистка Ксения Собчак отправилась в Европу и рассказала, как богатые россияне отдыхают на горнолыжном курорте Куршевель. Компанию «блондинке в шоколаде» составили телеведущая Ксения Бородина с женихом Николаем Сердюковым, рэпер Тимур Юнусов (Тимати), певица Ольга Орлова и другие звезды шоу-бизнеса.

В личном блоге Ксения опубликовала короткий видеоролик, на котором запечатлена толпа людей с российскими флагами. «Зато в Курше стабильность - кому-то справа снова за 20 тысяч евро вынесли российский флаг», - комментировала происходящее Собчак.

Она отметила, что песня российской певицы Татьяны Куртуковой «Матушка Земля» стала на французском курорте настоящим хитом.

«Весь Куршевель в этой песне. Не шучу», - заверила журналистка.

Ее слова подтвердила и отдыхающая там же экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова. В личном блоге она также поделилась кадрами с одной из вечеринок, на которой россияне веселились под хит «Матушка Земля».

«Как относятся к русским, видя наш флаг? Я думаю, этим видео все сказано», - написала Орлова.

Ранее блогер Николай Сердюков приревновал Ксению Бородину к официанту в Куршевеле. 8 марта телеведущая отметила день рождения на горнолыжном курорте вместе с женихом и близкими друзьями. В личном блоге Николай поделился кадрами торжества. На одном из роликов запечатлена вечеринка, во время которой официант стал флиртовать с именинницей.