«Снова во всем виновата»: Бузова ответила на критику фильма «СамоИрония судьбы»

Телеведущая и певица Ольга Бузова столкнулась с волной негатива после того, как стало известно, что она исполнит роль в ремейке фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Канал ТНТ готовит проект «СамоИрония судьбы», где вместе с поп-дивой снимутся и другие отечественные звезды – Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов.

Исполнительница написала развернутый ответ всем тем, кто критикует ее творчество. Ольга отметила, что действительно примерила образ Гали из культового фильма, но не считает, что это плохо.

«И снова во всем виновата Бузова. На этот раз я ничего не выкладывала, ничего не постила, ничего нигде не говорила, а просто приняла участие в съемках фильма. Согласитесь, что это очень крутая идея – обновить такой легендарный фильм, который у нас у всех ассоциируется с Новым Годом», – поделилась артистка в личном микроблоге.

Бузова призналась, что счастлива принимать участие в таком проекте. Она уверена, что благодаря ему о легендарном фильме узнает молодое поколение, которое, возможно, даже не слышало о творчестве Эльдара Рязанова.