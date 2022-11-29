«Снова во всем виновата»: Бузова ответила на критику фильма «СамоИрония судьбы»
Телеведущая и певица Ольга Бузова столкнулась с волной негатива после того, как стало известно, что она исполнит роль в ремейке фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Канал ТНТ готовит проект «СамоИрония судьбы», где вместе с поп-дивой снимутся и другие отечественные звезды – Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов.
Исполнительница написала развернутый ответ всем тем, кто критикует ее творчество. Ольга отметила, что действительно примерила образ Гали из культового фильма, но не считает, что это плохо.
«И снова во всем виновата Бузова. На этот раз я ничего не выкладывала, ничего не постила, ничего нигде не говорила, а просто приняла участие в съемках фильма. Согласитесь, что это очень крутая идея – обновить такой легендарный фильм, который у нас у всех ассоциируется с Новым Годом», – поделилась артистка в личном микроблоге.
Бузова призналась, что счастлива принимать участие в таком проекте. Она уверена, что благодаря ему о легендарном фильме узнает молодое поколение, которое, возможно, даже не слышало о творчестве Эльдара Рязанова.
Фото: Фото: Соцсети Филиппа Киркорова
«Может быть, после него ребята на каникулах включат не запрещенного «Гарри Поттера», а посмотрят и «Девчата» с Надеждой Румянцевой, и «Вокзал для двоих» с Олегом Басилашвили и Людмилой Гурченко… И вообще, откроют новое кино, то кино, которое мы все с вами так любим», – рассуждает Ольга.
Певица говорит, что не обращает внимание на едкие комментарии и будет работать дальше. Она заявила, что не собирается отказываться от интересных предложений и никогда не будет, как хейтеры, сидеть и писать всем злостные сообщения.
«Сколько бы вы не пытались в моем сердце разжечь ненависть, ее не будет. Ее там нет», – подытожила звезда.
Ранее мы писали, как Яна Поплавскую возмутили Бузова и Киркоров в ремейке «Иронии судьбы».