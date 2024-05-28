Снова вместе спустя 20 лет: Филипп Киркоров поделился кадрами с Аллой Пугачевой

Певец Филипп Киркоров уже несколько лет не общается с экс-супругой, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Однако, несмотря на конфликт с бывшей женой, исполнитель хита «Единственная» сохранил прекрасные отношения с ее дочерью, певицей Кристиной Орбакайте, которая недавно отмечала 53-летие. Артист публично поздравил именинницу и опубликовал в личном блоге архивные кадры, на которых была в том числе и его экс-возлюбленная.

Филипп Киркоров публично обратился к Кристине Орбакайте и поделился архивным видео. На кадрах певец запечатлен с дочерью бывшей жены, которая тогда еще только начинала свой творческий путь.

«С днем рождения, Кристина!» — написал Филипп Киркоров.

Примечательно, что на видео также есть будто ностальгические кадры, на которых артист гуляет за руку с счастливой Аллой Пугачевой. Судя по всему, Филипп Киркоров не может забыть экс-супругу спустя почти 20 лет после развода. На это указывает и то, что ее портреты уже много лет украшают стены в доме певца. Более того, у него даже есть коллекция кукол в виде бывшей избранницы.

Напомним, Филипп Киркоров и Алла Пугачева состояли в браке с 1994 по 2005 годы. Артист стал четвертым мужем певицы, а для него этот брак стал первым и единственным. Экс-супруг народной артистки СССР признавался, что не разговаривает с ней уже пять лет. По словам певца, их общение прекратилось после серьезного конфликта. Несмотря на это, Филипп Киркоров не раз поддерживал уехавшую из России бывшую жену и признавался ей в любви.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров вступился на Аллу Пугачеву, которую обвинили в загубленных карьерах российских артистов.