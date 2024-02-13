«Она только всем всегда помогала»: Филипп Киркоров вступился за Аллу Пугачеву

Певец Филипп Киркоров вступился на коллегу Аллу Пугачеву, которую многие стали обвинять в загубленных карьерах российских артистов. После того как Примадонна уехала из страны, знаменитости начали делиться откровениями и заявлять, что исполнительница держала весь шоу-бизнес в своих руках и мешала другим пробиваться к славе.

По мнению Филиппа, Алла Борисовна никогда никого не запрещала. Она наоборот создавала все условия для того, чтобы молодые и талантливые вокалисты становились популярными. Поэтому Киркорову непонятно, за что на нее в последнее время все нападают с претензиями.

«Да она только всем всегда помогала. Давала плацдарм, давала стартовую площадку. И потом эти артисты на нее наезжали. Как не стыдно свою бездарность списывать Пугачеву?» - поделился Филипп в проекте «Завтрак со звездой» на YouTube.

Сам певец тоже не скрывает, что многому научился у Аллы Борисовны. Он отметил, что всегда был крайне ранимым, поэтому расстраивался, когда читал о себе неправдивые обидные вещи. А Пугачева показала ему, насколько это все неважно. Во многом благодаря ей, как считает Киркоров, он до сих пор держится на плаву и не покидает сцену.

Ранее друг Татьяны Булановой рассказал, как АллаПугачева из вредности раскрыла беременность певицы.