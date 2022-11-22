Арина Гринева выходит замуж в двенадцатый раз

Актриса Арина Гринёва, снявшаяся более чем в двадцати фильмах, выходит замуж двенадцатый раз.

Известно, что к 2030 году Гринева станет женой уже в двадцатый, юбилейный.

Событие это с нетерпением ждут родственники и даже дети актрисы. Каждый раз она собирает вех близких у себя в загородном доме и представляет им своего "очередного" мужа.

Все дело в оригинальной традиции артистки и фигуриста Максима Шабалина, по которой пара ежегодно узаконивает свои отношения заново, начиная с 2010 г.

Тогда, 21 ноября произошла их первая, официальная свадьба.

«Я люблю его двенадцать лет. И с каждым годом делаю это все больше», - делится своими эмоциями Арина Гринёва.