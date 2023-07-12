Снова в Сети: София Ротару дала о себе знать после слухов о тяжелой болезни
75-летняя певица София Ротару напомнила о себе в соцсетях после слухов о тяжелой болезни.
Источник: Korobeynikov Dmitry/East News
После долгого затишья 75-летняя эстрадная певица София Ротару дала о себе знать в социальных сетях, отреагировав на свежую фотографию внучки. Об этом сообщает «7Дней.ru».
В течение уже нескольких лет подряд София Ротару не дает концертов в России и не общается с поклонниками. Кроме того, год назад в Сети стала распространяться информация о том, что артистка тяжело больна коронавирусом.
Даже коллеги Ротару не могут ответить на многочисленные вопросы о ее состоянии. Однако стоило 22-летней внучке «хуторянки» Софии Евдокименко выложить новое фото в Сеть, как она тут же продемонстрировала свое умение пользоваться современными технологиями.
Наследница артистки живет отдельно от родителей, но отлично ладит с семьей. Девушка переехала в Европу и даже пыталась пойти по стопам знаменитой бабушки, но потом отказалась от пения и активно увлеклась модой и искусством.
Молоденькая София — настоящая красавица, которая не прочь похвастаться стройной фигуркой и эффектной внешностью. Именно это она и сделала, выложив в социальные сети снимок в черном купальнике, накидке в тон и туфлях на каблуках.
75-летняя артистка сразу отреагировала на фотографию, поддержав любимую внучку лайком под постом. Кажется, Ротару вовсе не против таких фото.
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