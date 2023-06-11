София Ротару отказалась продавать дом в Крыму из-за планов о переезде

София Ротару имеет роскошный особняк в Ялте в поселке Никита. Певица часто проводила здесь время, принимала поклонников, приглашала друзей. Однако вскоре ситуация изменилась.

Ротару с 2014 года приезжает в дом тайно, чтобы не вызвать неприятные слухи. Знаменитость гордится своим фруктовым садом рядом с домом, поскольку обожает садовые работы.

Недавно певица Анна Калашникова рассказала, что ее друзья хотели купить дом Ротару. Они отдыхали в Крыму, заприметили его и решили связаться.

Оказалось, что за домом Софии присматривают работники, но сама певица давно там не появляется. Однако даже за солидную сумму Ротару не согласилась отдать недвижимость.

«София Михайловна очень дорожит им, так как для нее этот особняк — память о любимом муже Анатолии», — пояснила певица.

Кроме того, появилась информация о том, что Ротару планирует переехать в Ялту и жить в том доме, пишет mk.ru.

«Всем известно, что у Софии Михайловны проблемы с дыхательной системой. Поэтому крымский климат ей подходит идеально», — заключила Калашникова.