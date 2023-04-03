«Снова счастлив»: быстро забывший о покойной супруге Валентине Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов женился

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов женился. После смерти его предыдущей супруги прошло 2,5 года.

Мужчина опубликовал в соцсетях фото обручальных колец и свадебного букета. При этом имя избранницы и ее фото Фирсов скрывает.

Издание StarHit поздравило его со свадьбой и пожелало счастья. На это 59-летний мужчина заявил: «Спасибо большое! Я снова счастлив!»

В Сети раскритиковали вдовца за такой шаг – многие обвинили его в том, что мужчина быстро забыл о покойной жене.

Фирсов обратился к критикам со словами: «Три года! Сколько вы еще предлагаете погоревать?»

Легкоступова скончалась в 2020 году. За два дня до ее смерти Фирсов назвал слухами информацию о том, что она в коме. Он утверждал, что жену должны выписать. Позже мужчину даже обвинили в гибели артистки, но версия о его причастности к смерти не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что Фирсов отказался от своей части унаследованного от певицы имущества.