«Снова пойду к хирургу»: Бьянка рассказала о пластических операциях

Певица Бьянка открыто рассказала о том, какие пластические операции сделала. Звезда призналась в интервью Леди Mail, что в будущем может еще раз пойти к хирургу.

Весной этого года артистка поделилась, что уменьшила размер груди и сделала подтяжку верхней трети лица. Она не понимает, почему многие звезды скрывают свое преображение.

«Как только мне будет что-то не нравиться в себе, сразу снова пойду к хирургу. Мне очень нравится, как он мне сделал грудь и лицо — после операции я с удовольствием смотрю на себя в зеркало», – рассказала Бьянка.

Певица объяснила, что идет к хирургу не из-за общественного мнения.

«Мне все равно, кто что думает, — я хочу нравиться себе и уверенно чувствовать себя на сцене в своих ярких костюмах. А для этого мое тело и мое лицо должны им соответствовать», — считает звезда.

Бьянка поделилась, что следит за своим телом – занимается в спортзале, плавает в бассейне. Она практикуют йогу, растяжку и хочет пойти на бокс. Благодаря всему этому ей удалось избавиться от 37 кг.

«В больших количествах ем манго и бананы — вопреки тому, что, по сути, это достаточно калорийные фрукты, я от них вообще не поправляюсь», – добавила артистка.

По словам певицы, она может позволить себе что-то вредное. Бьянка любит жареную картошку и курицу, но ест маленькими порциями.

