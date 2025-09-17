«Самый любимый»: певица Бьянка раскрыла, есть ли у нее мужчина

Певица Бьянка рассказала о мужчине мечты и раскрыла, есть ли он у нее. Исполнительница хита «Были танцы» дала интервью Леди Mail.

40-летняя артистка не считает, что ее сердце свободно. По ее словам, оно занято «ею самой».

«Я самый любимый у себя человек. Но если вы о мужчине, тогда отвечу, что сегодня я не в отношениях», — рассказала звезда.

Бьянка знает, какого мужчину хочет видеть рядом с собой. Большое значение имеет его финансовое положение.

«Он должен зарабатывать не меньше, чем я, на уровне со мной, быть очень добрым, но при этом сильным. Вот, в принципе, и все мои пожелания к моему будущему молодому человеку. Ну или может уже не слишком молодому», – призналась певица.

Она добавила, что не любит «скуфов» (неухоженных мужчин в возрасте за 35 лет, – прим. ред.).

Исполнительница рассказала, что мужчина может легко с ней познакомиться. К примеру, в кафе, ресторане или баре. По ее словам, она заговорит с приятным симпатичным мужчиной, который сделает ей комплимент. Бьянка также объяснила, как относится к знакомствам в соцсетях. Она остерегается этого и считает, что лучше общаться с глазу на глаз.

«Для меня очень важно, чтоб мой мужчина не был человеком старой закалки, сексистом, который будет видеть во мне только домохозяйку», – добавила звезда.

Артистка призналась, что периодически думает о замужестве, но хочет свадьбу и ребенка только по большой любви.

