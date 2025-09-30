«Основная проблема в этом»: Роза Сябитова раскрыла, почему певице Славе сложно найти мужчину

Сваха Роза Сябитова назвала проблему певицы Славы, из-за которой ей сложно найти мужчину. По словам телеведущей, у артистки большое количество работы и строить личную жизнь некогда.

Мнение свахи узнало агентство URA.RU. Ведущая заявила, что у женщин из шоу-бизнеса, причем как выступающих на сцене, так и работающих «за кадром» - продюсеров, шеф-редакторов – много работы. Сябитова отметила ненормированный график артистки.

«Мужчина не будет стоять в очереди. Он просто не впишется в график Славы, не будет ждать, когда она приедет после гастролей, отдохнет и пойдет с ним на свидание. Основная проблема в этом, а не том, где найти мужчину», - объяснила Сябитова.

Ведущая считает, что статусным девушкам надо выбирать для поиска мужчины соответствующие места. Также Сябитова отметила, что статус бабушки не скажется на отношениях артистки с противоположным полом – главное, считает сваха, с гордостью носить его.

«Если же вам стыдно, что вы — бабушка, наверное, всем стыдно будет с вами. Если вы с гордостью несете это звание, и вам, как и мне, плевать на мнение других людей, то и другие будут воспринимать именно так», — размышляет Роза.

Напомним, Слава рассталась с предпринимателем Анатолием Данилицким после 20 лет отношений. Певица пообещала раскрыть всю правду о личной жизни на ТВ.