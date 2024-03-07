Снова нашел себе богатую: вдовец Легкоступовой Юрий Фирсов привел новую супругу на телевидение

Яхтсмен Юрий Фирсов в очередной раз женился. Еще год назад он сыграл свадьбу с новой супругой, но только теперь показал ее телезрителям. Некоторые заметили сходство избранницы с умершей певицей Валентиной Легкоступовой, с которой мужчина был в браке прежде.

Фирсов привел супругу в студию проекта «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Когда на телеэкране показали сюжет о новой избраннице Юрия, то народ в зрительском зале зашептался, что яхтсмен снова нашел себе богатую жену. Кроме того, супругу яхтсмена сравнили с умершей Легкоступовой. Некоторые заметили общие черты в их внешности.

Пара, судя по всему, живет в мире и согласии. У Фирсова с его второй половинкой имеются общие увлечения — они оба любят путешествовать и болтать обо всем на свете часами.

Ранее сообщалось, что вдовец Валентины Легкоступовой Фирсов привел новую жену на могилу певицы. Он заявил, что умершая супруга будет всегда жить в его памяти.