«Повторит судьбу»: вдовец Валентины Легкоступовой привел новую жену на могилу певицы

Вдовец Валентины Легкоступовой, Сергей Фирсов привел новую жену на могилу певицы. Мужчина рассказал о своей жизни в студии программы «Прямой эфир».

Напомним, что яхтсмен потерял супругу в 2020 году, а через три года вновь отправился к алтарю. Он молчал о своей личной жизни, но теперь поделился счастьем. Ведущие поздравили его с бракосочетанием, но отметили, что фанаты выражают беспокойство и пишут в студию.

«Поклонники считают, что женщина повторит судьбу легенды советской эстрады», – отмечают ведущие шоу.

Вопреки слухам и обвинениям, Сергей Фирсов уважительно относится к памяти Валентины Легкоступовой. Он даже привел свою новую супругу на кладбище к экс-жене. Певица ушла из жизни 14 августа 2020 года после несчастного случая в ванной комнате, несмотря на попытки спасти ее жизнь врачей.

Несмотря на это, поклонники начали обвинять нового мужа Легкоступовой, яхтсмена, в ее смерти. Однако Фирсов отрицает все обвинения, утверждая, что делал все для ее комфорта и любил ее. Он выразил надежду на восстановление репутации и продолжение своей жизни.

«Конечно, Валя останется в моей памяти навсегда. Но надо продолжать жить», – делился он.

Когда год назад появилась новость о его свадьбе, поклонники реагировали жестко. Однако Фирсов просил оставить его в покое и продолжать жить своей жизнью.

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