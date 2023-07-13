Снова инсульт: актёр Иван Краско попал в реанимацию в тяжёлом состоянии

В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали 92-летнего актера Ивана Краско, он в тяжелом состоянии и не чувствует левую часть тела. Ему стало плохо около полудня.

О госпитализации знаменитости первым сообщил Telegram-канал 112.

Краско доставлен в кардиологический центр. На данный момент известно, что у актера выявили неблагоприятные последствия инсульта.

Днем он почувствовал недомогание, поэтому пришлось вызывать скорую помощь.

По данным Telegram-канала SHOT, он в тяжелом состоянии: Краско не чувствует левую часть тела. Скорую вызвал сын – сейчас он с ним в больнице.

Ранее Краско рассказывал подробности инсульта. Он почувствовал приступ по ощущениям в черепе – было «что-то вроде короткого замыкания». После этого у актера потемнело в глазах, он упал. В тот момент Краско находился один.

Врачи подтвердили мысли об инсульте. Актеру предлагали операцию, но он отказался. В предыдущий раз у Краско перестала подчиняться левая рука – она непосредственно связана с сердцем, говорил артист.