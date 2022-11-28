«Снова беременна?»: поклонники раскритиковали танец Нюши, находящейся в положении

Вчера вся страна отмечала День матери. В честь этого события звёздные мамочки поделились архивными снимками с детьми. Не стала исключением и певица Нюша, которая опубликовала кадры, удивившие поклонников. Так, на видео девушка в откровенном платье, подчеркивающим беременный живот, вытанцовывала на огромных каблуках. Подобный контент шокировал фолловеров, поскольку многие их них подумали, что Шурочкина вновь находится в положении. Кроме того, некоторые подписчики даже решили пошутить, сообщив, что не представляют певицу уже без живота. Вот почему по Сети пошёл слух, что смелое видео станет подогревом к новости о третьей беременности звёзды.

К слову, сама Нюша не обратила внимания на возмущение публики. Девушка лишь добавила, что беременность влечёт за собой как внутренние, так и внешние изменения. Артистка уже два раза на себе испытала, на что способно женское тело во время ответственного периода. По ее мнению, это – настоящее чудо. «Материнство — это бессонные ночи и испытание на прочность, но также и непередаваемая радость», – заявила Шурочкина.