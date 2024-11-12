«Сногсшибательно выглядит после стресса»: разведенная Алсу вышла в свет в юбке с разрезом до бедра

Певица Алсу, которая летом развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака, уже отпустила прошлое и все чаще выходит в свет в ярких и провокационных образах. Недавно 41-летняя артистка появилась на публике в юбке с разрезом до бедра, восхитив поклонников. Знаменитость поделилась кадрами в личном блоге.

В опубликованном ролике Алсу позировала на лестнице среди цветов. Певица надела белую рубашку со стразами и черную юбку с разрезом до бедра. Артистка дополнила образ серьгами и сумкой, сделала яркий макияж и распустила волосы.

«Начало недели должно выглядеть так», — заявила Алсу.

Поклонники знаменитости оценили ее эффектный наряд и подчеркнули, что она «сногсшибательно выглядит».

«Шикарная. Бриллиант», «Как можно так сногсшибательно выглядеть после трех родов и стресса?», «Удивительная женщина, которая умеет носить абсолютно разные образы», «Расцвела прям», «Эталон красоты», «Нереально красивая», «Потрясающая», «Идеальная», «Какая Вы роскошная», — написали в комментариях.

В Сети не раз не отмечали, что Алсу стала «раскованнее» одеваться после развода. Певица находится в отличной форме после трех родов. Рассказывая о своем секрете красоты, артистка признавалась, что регулярно занимается спортом, в частности, делает растяжку и отжимания. Также знаменитость старается придерживаться правильного питания.

«Меня природа наградила хорошей фигурой. У меня трое детей, но живот всегда был плоским. Конечно, я для этого занимаюсь спортом. Каждое утро выполняю нехитрые упражнения на растяжку. И еще двадцать раз отжимаюсь. Плюс правильное питание», — делилась певица.

Напомним, в конце мая Алсу неожиданно подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара состояла в браке с 2006 года, у них трое детей. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя. 27 августа стало известно, что супруги официально развелись.

Ранее мы писали о том, что Алсу высказалась о росте популярности после скандального развода.