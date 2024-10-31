«Я не хотела этого пиара»: Алсу о росте популярности после скандального развода
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Певица Алсу посетила светскую премьеру сериала «Дайте шоу» в кинотеатре «Октябрь» в Москве. 41-летняя артистка пообщалась с корреспондентом сайта «Страсти» и рассказала, какие изменения в ее жизни произошли после скандального развода с бизнесменом Яном Абрамовым.
По словам Алсу, сложившаяся ситуация никак не помогает ей в творческой жизни. Она подчеркнула, что «такова реальность на сегодняшний день».
«Я рада, что у меня очень много поддержки, теплых слов, даже со стороны диванных критиков», - отметила певица.
Исполнительница хита «Зимний сон» также не стала отрицать, что после сообщений в СМИ о разводе у нее увеличилось количество подписчиков в соцсети.
«Да, у меня увеличилось число подписчиков, но не могу сказать, что значительно. Так получилось. Я не хотела этого пиара, но так сложилось. Все нормально, живем дальше», - сказала Алсу.
Напомним, весной 2024 года Алсу подала на развод с Яном Абрамовым. Пара состояла в браке с 2006 года, у них трое детей. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя, а предполагаемой разлучницей назвали модель Анастасию Решетову. 27 августа супруги официально развелись, но продолжили делить имущество.
Ранее стало известно, что певица Алсу улетела из России во Францию. Артистка решила устроить себе отпуск в Париже.