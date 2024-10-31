«Я не хотела этого пиара»: Алсу о росте популярности после скандального развода

Певица Алсу посетила светскую премьеру сериала «Дайте шоу» в кинотеатре «Октябрь» в Москве. 41-летняя артистка пообщалась с корреспондентом сайта «Страсти» и рассказала, какие изменения в ее жизни произошли после скандального развода с бизнесменом Яном Абрамовым.

По словам Алсу, сложившаяся ситуация никак не помогает ей в творческой жизни. Она подчеркнула, что «такова реальность на сегодняшний день».

«Я рада, что у меня очень много поддержки, теплых слов, даже со стороны диванных критиков», - отметила певица.

Исполнительница хита «Зимний сон» также не стала отрицать, что после сообщений в СМИ о разводе у нее увеличилось количество подписчиков в соцсети.

«Да, у меня увеличилось число подписчиков, но не могу сказать, что значительно. Так получилось. Я не хотела этого пиара, но так сложилось. Все нормально, живем дальше», - сказала Алсу.