«Снобизм, помноженный на злобу»: Лариса Долина в экстремальном мини ответила на критику своих образов

Певица Лариса Долина в очередной раз вступила в конфронтацию со злопыхателями в Сети и заявила, что считает свою фигуру красивой. Именно поэтому она не собирается отказываться от откровенных образов и мини-юбок. А всех, кому это не нравится, 67-летняя артистка обвинила в зависти и снобизме.

Звезда джаза, как и многие ее коллеги по шоу-бизнесу, предпочитает оставаться вечно молодой и, несмотря на цифры в паспорте, продолжать подбирать весьма молодежные образы. За это Лариса Александровна часто подвергается критике поклонников. Ведь они считают, что ей следует одеваться уже намного скромнее. Но сама Долина их слушать не собирается, так как уверена – ее формам могут позавидовать многие юные девушки, и из-за возраста отказываться от их демонстрации она не будет.

«Снобизм, помноженный на зависть и недовольство собой, - заявила Долина. — У меня красивые ноги и хорошая фигура. И не надевать короткие юбки только из-за того, что мне 67?»