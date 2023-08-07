Висит на волоске: Лариса Долина рассказала подписчикам о своей боли

Эстрадная певица Лариса Долина, по всей видимости, не в силах изменить ситуацию, касающуюся ее отпуска в начале 2024 года — роль в новом спектакле может перечеркнуть планы звезды на отдых во время январский праздников, пишет Экспресс газета.

Исполнительница хитов решила поделиться своей болью с подписчиками в социальных сетях относительно самого драгоценного и неприкосновенного в жизни каждого. Говоря о предстоящем отпуске в начале следующего года, певица в черном костюме и с грустью во взгляде обратилась к поклонникам.

Она заявила, что может лишиться заслуженного отдыха. Возможность отпраздновать вместе со всеми новогодние недели — с 1 по 13 января — висит на волоске. Все дело в новом спектакле, который займет все драгоценное время Долиной. О какой постановке идет речь и где ее можно будет увидеть, певица пока не рассказывает. Вместо предоставления информации, народная артистка России пообещала сохранит интригу до определенного момента. В этом году, как уже признавалась звезда, ей тоже некогда отдыхать из-за плотного рабочего графика.

Ранее Долина рассказала о пристрастии возить с собой холодильник во время гастролей. Исполнительница заявила фанатам, что в нем хранится еда, приготовленная дочкой. Другие блюда певица есть не может. Долина скрупулезно относится к приему пищи. Так, она уже давно придерживается идеи интервального голодания. Дочь звезды учитывает эти моменты во время готовки. Сама же певица в восторге от домашних блюд и называет ту еду, к которой притронулась Ангелина — беспроигрышным вариантом.