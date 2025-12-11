Снизивший алименты Андрей Аршавин перестал общаться с 8-летней дочерью. Об этом сообщает StarHit.

Футболист Андрей Аршавин до начала суда по снижению алиментов на его 8-летнюю дочь Есению общался с девочкой через телефон, который ей подарила мать Алиса Аршавина. Тогда бывшая жена футболиста рассказывала, что дочь рада тому, что отец поддерживает с ней связь.

Однако радость девочки продлилась недолго — аккурат перед подачей Аршавиным в суд иска по снижению алиментов на девочку, он вдруг перестал выходить на связь с ребенком.

По мнению бывшей супруги спортсмена, вероятно, ему стыдно из-за суда.

«Да, в какой-то момент все наладилось, а потом он решил снижать выплаты в связи с новым ребенком и сразу перестал общаться и видеться. Может, стыдно после такого, не знаю. Ведь он по сути со своими же детьми судится. Есене вот 8, она все понимает. Видит, что папа не звонит, не пишет, не приезжает», — поделилась она.

Ранее мы писали о том, что Аршавина заподозрили в расставании с девушкой, родившей от него дочь.