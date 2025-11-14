«Иногда действительно устаешь от всего»: Аршавина заподозрили в расставании с девушкой, родившей от него дочь

Футболист Андрей Аршавин намекнул на расставание в возлюбленной Анной Петрушиной, которая родила от него дочь. В новом интервью он признался, что любит отдыхать в компании девушек, но ни слова не сказал о своей избраннице.

В беседе с журналистом «Спорт-Экспресс» Аршавин поделился, что устал от внимания СМИ к его личной жизни. Когда в прессе слишком часто появляется его имя, он предпочитает на некоторое время пропадать из информационного поля.

«Иногда действительно устаешь от всего. Нужны день-два. Но для этого необязательно куда-то уезжать. Я бы вот просто повалялся где-нибудь в гостишке. Желательно с девушкой, наверное…» - рассказал футболист.

На уточнение, должна ли быть девушка красивой, Андрей ответил — выбирать не приходится.

Напомним, что в отношениях с Анной Аршавин состоит два года. Они вместе не выходили в свет, но бывшая жена спортсмена рассказывала, что Аршавин жил вместе с возлюбленной. К слову, предложение Андрей девушке тоже не делал.

Ранее адвокат Юлии Барановской рассказал, что она не согласна с требованием Андрея Аршавина уменьшить алименты.