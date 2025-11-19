«Снимают с самолета»: Анна Семенович рассказала об инциденте перед вылетом в Краснодар

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович едва не опоздала на собственный концерт из-за дебоша на борту самолета.

45-летняя исполнительница вышла на связь в личном блоге и пожаловалась на задержку рейса. При этом посадка пассажиров уже была завершена, но взлет все время откладывался из-за шумной компании на борту.

«У нас на борту три злостных курильщика и матерщинника. Их снимают с самолета, а все пассажиры ждут и нервничают. Мы уже почти опаздываем на концерт. Вот что у людей в голове?» — возмутилась Анна.

Несмотря на инцидент, Анна в итоге прилетела на гастроли в Краснодар вовремя. Она показала свой номер в отеле и не смогла скрыть восторга.

«Никакие балагуры в самолете нам не помешали. И посмотрите, как меня встречают в Краснодаре – это же фантастика. Цветы, какое количество вкусных сухофруктов. А хурма здесь какая. Мне одной это не осилить, повезу в Москву маме, она у меня вообще маньяк», — разоткровенничалась Семенович.

Ранее Анна Семенович высказалась о своем уходе из группы «Блестящие», в составе которой выступала несколько лет. Она призналась, что не жалеет о решении начать сольную карьеру и выбор она сделала вовремя.