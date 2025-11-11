Певица Анна Семенович раскрыла, жалеет ли о своем уходе из группы «Блестящие»

Певица Анна Семенович высказалась о своем уходе из группы «Блестящие», в составе которой выступала несколько лет. Она призналась, что не жалеет о решении начать сольную карьеру и выбор она сделала вовремя. Об этом артистка рассказала на радио «Москва FM».

Благодаря музыкальному коллективу Семенович обрела широкую известность. На сцене она выступала вместе с Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой, и это было золотое время группы. Однако постепенно каждая из солисток стала отделяться и выпускать собственные треки. Анна же покинула коллег в 2008 году.

По словам певицы, спустя годы она не жалеет о своем решении. Она считает, что ушла в самое нужное время.

«Было круто, когда я не побоялась уйти из коллектива «Блестящие» и пойти в сольное плавание», - заявила Семенович.

К слову, сейчас артистка продолжает развивать сольную карьеру. Она дает концерты и выступает на частных корпоративах.

