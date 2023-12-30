Снимают ролики под ее хиты и признаются в любви: поклонники поддержали Лолиту после «голой» вечеринки

Певица Лолита Милявская приняла участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой и столкнулась с рядом проблем. Поклонники исполнительницы решили поддержать ее и запустили челлендж, передает Woman.ru.

После скандального мероприятия концерты Лолиты стали отменять. Кроме того, на нее обрушилась волна негативных комментариев. Тем не менее нашлись и те, кто поддержал исполнительницу в трудную минуту.

Так, часть россиян запустила челлендж. Его суть заключается в том, чтобы публиковать видео с концертов Милявской и писать ей теплые слова. Поклонники Лолиты снимают ролики под ее хиты и признаются в любви. Они считают, что смогу таким образом помочь певице справиться со стрессом.

Ранее сообщалось, что в Барнауле отменили концерт 60-летней исполнительницы. Причина — ее участие в «голой» вечеринке Ивлеевой.