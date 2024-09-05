«Снимают квартиру»: сколько зарабатывает недавно женившийся сын Наташи Королевой

Сын певицы Наташи Королевой зарабатывает за один урок японского языка пять тысяч рублей. Звездный наследник проводит занятия, чтобы прокормить семью и новоиспеченную жену Мелиссу.

Журналист Антон Беккужев в беседе с корреспондентами сообщил, что Архип Глушко зарабатывает с помощью уроков. Так, за один урок японского языка ему платят пять тысяч рублей.

«Знаю, что Архип работает, он преподает японский. Насколько я знаю, по пять тысяч за занятие. Якобы они сами снимают квартиру, сами себя обеспечивают», — поделился он.

Напомним, что сын Наташи Королевой и Сергея Глушко окончил факультет востоковедения в Высшей школе экономики. Звездные родители платили за обучение сына 540 тысяч рублей в год.

При этом СМИ пишут, что цены за урок у Архипа не такие уж и маленькие. Так, за пять тысяч в некоторых языковых школах можно приобрести месячный абонемент на занятия. В провинциальных городах цена начинается от 500 рублей, а за индивидуальные — от полутора тысяч рублей.

Недавно Архип сыграл свадьбу со своей возлюбленной, которую в итоге приняли его родители. Но для этого танцовщице пришлось оставить профессию, теперь она занимается визажом.

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