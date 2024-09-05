Невестка певицы Наташи Королевой отправилась работать в торговый центр

Невестка певицы Наташи Королевой Мелисса рассказала о своей работе. Не вдаваясь в подробности, она сообщила, что отправилась в салон, расположенный в торговом центре.

«А я сегодня в ТЦ «Океания», работаю в салоне», - поделилась девушка.

Мелисса вернулась к рабочим будням вскоре после свадьбы – с момента церемонии прошло меньше месяца. Известно, что невестка Королевой делает макияж и укладки. Интернет-пользователи поддержали девушку и похвалили, что она «не села на шею» свекрови.

«Всего нужно достигать честным трудом», «Умница», - пишут в Сети.

Супруг Мелиссы Архип Глушко работает репетитором, преподает японский язык. Также молодой человек пишет песни и выступает в клубах.

Ранее Мелиссу подозревали в беременности из-за живота, выделявшегося из-под свадебного платья. 23-летняя жена Глушко отреагировала на слухи и заявила, что много кушает.