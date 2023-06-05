«Снимаю шлем, кровь течет»: пьяный «Гелендваген» чуть не лишил Дарью Донцову жизни

70-летняя писательница Дарья Донцова рассказала о попадании в ДТП на своем мотоцикле. После этого родственники отняли у нее транспорт и пересадили в машину с шофером.

Донцова отправилась на мотоцикле за хлебом в другую деревню.

«Я еду, а мне навстречу несется, как потом выяснилось, пьяный «Гелендваген», - вспомнила писательница.

Перед ней встал выбор: столкнуться лоб в лоб с иномаркой или свернуть «к бабушке в огород». Донцова выбрала второй вариант.

«Встала, снимаю шлем, кровь течет», - поделилась подробностями Донцова.

Узнав о случившемся, на место приехали старший сын и сотрудники издательства.

«Отняли у меня все, я теперь сижу в машине с шофером, у меня нет мотоцикла», - заключила автор детективов. Ее слова приводит издание «7Дней.ru».

8 марта 2023 года Донцова потеряла близкого человека. Онкология забрала ее мужа – профессора МГУ Александра Донцова. С 2021 года он страдал раком кишечника.