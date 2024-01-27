«Снимался вместо него в кино»: раскрыта неожиданная правда о двойнике Киркорова

Король поп-эстрады Филипп Киркоров не выдержал хейта после «голой» вечеринки и уехал из страны. Но у артиста осталось в России несколько двойников, которые продолжают выступать.

49-летний Алексей Егожинский является официальным двойником Киркорова и дублирует исполнителя в различных проектах. Правда, и ему пришлось столкнуться с отменой. У Алексея был контракт с известным московским театром — в итоге там убрали спектакль с его участием. Однако организаторы выплатили неустойку артисту. При этом его продолжают звать на частные мероприятия и корпоративы.

Егожинский зачастую появляется в кадре, если нужна какая-либо часть короля поп-эстрады.

«Взяли мою спину. В общем, везде, где есть Киркоров, там я, либо моя нога, спина, рука, ухо, все что угодно», — цитирует его mk.ru.

Артист высказался в защиту певца и назвал его трудоголиком. Он считает, что репутация Киркорова пострадала из-за дружбы с Аллой Пугачевой.

Проблемы Филиппа Киркорова начались после его участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Его заменили в фильме «Иван Васильевич меняет все», вырезали из новогодних эфиров. Говорят, что бойкот артиста может продлиться до весны. На фоне скандала артист решил уехать в США.