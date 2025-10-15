«Снимался у меня в массовке»: сын звезды «Универа» Мартынова решил пойти по стопам отца

Актер Александр Мартынов, прославившийся после роли в сериале «Универ. Новая общага», рассказал, что сын решил пойти по его стопам. Он отметил, что на выбор мальчика повлияли съемки в массовке ситкома. Об этом сообщает WomanHit.ru.

Сыну Мартынова всего 13 лет, но он уже загорелся стать актером. Мечта у ребенка появилась после того, как он побывал вместе с папой на работе и посмотрел изнанку кино.

«Он снимался у меня в массовке в новом сезоне „Универа“. Сын провел пару дней со мной на сменах, все внимательно изучал, а после я отправил его в киношколу. Так что, получается, после съемок в „Универе“ он захотел стать актером», - поделился Александр.

Сейчас мальчик занимается в киношколе, куда его отдал отец. А вот старший сын актера учится в институте. Также у Мартынова есть шестилетняя дочь. Она пока с хобби не определилась, но родители водят ее в музыкальную школу и на танцы.

