Снималась в сериале «Клуб», имеет дочь: с кем встречается недавно разведенный Тимур Родригез

Предполагаемая девушка шоумена Тимура Родригеза Катя Кабак училась в Великобритании и имеет дочь от первого брака. Напомним, 44-летний актер и телеведущий недавно развелся с Анной Керимовой после 16 лет брака.

Об актрисе Кате Кабак рассказал сайт «Вечерний курьер».

Кабак впервые снялась в кино в 15 лет – это был сериал «Клуб». Она известна по проектам «Универ», «Мажор в Сочи» и другим.

Актриса училась в Великобритании и едва не осталась там.

О ее личной жизни известно мало: у Кабак есть дочь от первого брака, а кто отец ребенка – неясно. Актриса не любит публичность и не говорит о личном.

Ранее сообщалось, что вместе с Родригезом она появилась на премьере сериала «Слово пацана». Певец и актриса позировали журналистам, обнявшись. Кабак прижималась к артисту и клала голову на плечо.