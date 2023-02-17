Снимала для одного, а увидели все: как голые фото 45-летней Толкалиной оказались в Сети

45-летняя Любовь Толкалина считается одной из самых раскрепощенных актрис российского кинематографа. Уже несколько лет она много позирует обнаженной в самых различных локациях и совершенно не стесняется выставлять свою наготу на всеобщее обозрение. Некоторые пользователи восхищаются смелостью артистки, но есть и те, кто критикует ее. Сама звезда сериала «Happy End» призналась, что начала сниматься в откровенном виде ради одного единственного мужчины, но потом эти снимки увидел весь мир.

По словам Толкалиной, она стала испытывать страсть к фотосессиям в полуобнаженном и обнаженном виде, когда встречалась с композитором Сайманом Бассом. Во время пандемии в 2020 году она отправила ему немало эротических кадров, но потом звездная пара рассталась, а свое увлечение Любовь не забросила и стала делиться им с публикой.

На странице в социальной сети Толкалиной можно найти много кадров, сделанных либо в откровенных нарядах, либо совсем без одежды. Так, актриса полностью разделась в поле и сфотографировалась на фоне заката. По ее признанию, она не видит ничего плохого в подобном контенте, а все недовольные могут проходить мимо ее блога, вместо того, чтобы писать гадости в комментариях.

«Мы действительно живем, как будто в пещере! Почему-то это удивительным образом раздражает подписчиков, а меня это очень веселит», - делилась своими мыслями Любовь Толкалина.

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