Подняли на смех: потолстевшая Ксения Собчак опозорилась во время рекламы одежды
«Окна искривились»: потолстевшую Ксению Собчак высмеяли за нелепый фотошоп.
Фото: Starface.ru
Телеведущая Ксения Собчак активно ведет сразу несколько соцсетей, где делится своими фотографиями и историями из жизни. Недавно она опубликовала серию рекламных снимков производителя одежды. Наряды она демонстрировала на себе, но опозорилась.
Знаменитость подобрала несколько образов, которые подчеркнули ее красоту. Все было бы прекрасно, если бы не одна деталь. Внимательные подписчики заметили, что Ксения слишком увлеклась фотошопом. Кадры были так сильно отредактированы, что на них были искажены окна и шторы. Многие решили, что теледива поправилась и задумала уменьшить свой размер.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Пользователи Сети сравнили другие фото знаменитости и пришли к выводу, что на самом деле у нее чудесная фигура. Зачем Собчак понадобилось редактировать фото, неизвестно. Сама она не прокомментировала высказывания в соцсетях.
«У Ксении прекрасная фигура, не поняла, к чему этот фотошоп. Обратите внимание на шторы и окна — они искривились», — написали в комментариях.
Ранее мы писали о публичном конфликте между Ксенией Собчак и певицей Славой. Исполнительница назвала журналистку предательницей и отказалась идти к ней на интервью.