Подняли на смех: потолстевшая Ксения Собчак опозорилась во время рекламы одежды

Телеведущая Ксения Собчак активно ведет сразу несколько соцсетей, где делится своими фотографиями и историями из жизни. Недавно она опубликовала серию рекламных снимков производителя одежды. Наряды она демонстрировала на себе, но опозорилась.

Знаменитость подобрала несколько образов, которые подчеркнули ее красоту. Все было бы прекрасно, если бы не одна деталь. Внимательные подписчики заметили, что Ксения слишком увлеклась фотошопом. Кадры были так сильно отредактированы, что на них были искажены окна и шторы. Многие решили, что теледива поправилась и задумала уменьшить свой размер.