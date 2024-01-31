Снимал обнаженных американок: директор Филиппа Киркорова оскандалился в США

Недавно новый концертный директор Филиппа Киркорова Максим Ситник отправился с артистом в США. Он не теряет зря времени: катается на велосипеде, качается на тренажерах и наблюдает за красивыми американками.

Максим регулярно занимается спортом. Фото своего рельефного тела он постоянно выкладывает в соцсети. Во время отдыха в США мужчина также не пропускает тренировок.

«Сложно передавать вам, братья, как это здорово позаниматься в таком месте, в такой стране. Сил немерено, не устаешь вообще. Энергия берется от солнца, людей», — написал Максим на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Но мужчина успевает не только качаться, но и подглядывать за другими спортсменами. Во время очередной тренировки он снял на видео женщину в купальнике, которая приседала со штангой. Ситнику приглянулись ее пышные формы.

Судя по всему, такой провокационный снимок он сделал, спрятавшись за пальмой.

Не все поклонники оценили поведение директора народного артиста. Некоторые посчитали, что не стоит снимать исподтишка американок. Максим никак не отреагировал на их замечания. Свой комментарий не стал оставлять и Филипп Киркоров.

В последнее время именно Ситник сопровождает артиста на всех концертах, мероприятиях и светских раутах.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров уехал в Майами, чтобы решить вопрос с недвижимостью.