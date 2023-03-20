«Снимаем квартиру»: Анисина рассказала о новой жизни без Никиты Джигурды

Поклонники с интересом следят за личной жизнью эпатажного актера Никиты Джигурды. После его страстных танцев и открытых признаний в чувствах балерине Анастасии Волочковой, поклонники заговорили о неверности мужчины. Напомним, что он долгое время счастлив в браке с фигуристкой Мариной Анисиной. Но она вместе с двумя детьми путешествует без супруга.

Спортсменка не комментировала слухи вокруг их отношений. Но недавно высказалась о семейной жизни. Она переехала с наследниками во Францию, а недавно улетела в Турцию. Женщина рассказала о том, как обосновалась в Стамбуле.

«В Стамбуле хорошие русскоговорящие тренеры. Во Франции меня не устраивает уровень подготовки тренеров. Мы с детьми приехали в конце января, снимаем квартиру», — рассказала Марина в беседе на канале НТВ.

Фигуристка не стала отвечать на вопросы о муже, но зато с радостью рассказала о воспитании детей. Оказалось, что подростки иногда доставляют ей большие проблемы.

«Да, вьют веревки, бесконечно что-то надо, могут долго и упорно канючить. Раскручивают, например, на кроссовки, наушники. У старшего карманные расходы 300 евро», — призналась женщина.

Поклонников удивляет, что родной отец не помогает с воспитанием наследников. У многих сложилось мнение, что он редко видится с детьми. Сам Никита не раз заявлял, что занимается заработком в России, чтобы обеспечивать семью. Но актера чаще видят не на съемках, а на светских мероприятиях в окружении женщин.

Ранее мы писали о том, как Джигурда пришел к Волочковой с большим букетом, бросив Анисину. Балерина показала видео, на котором Никита идет к ней на концерт с охапкой цветов и хлыстом. На кадрах мужчина кричит, что будет «укрощать богиню Волочкову».