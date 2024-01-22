Снигирь не стала скрывать, что прошла путь от героини клипа до успешной актрисы

Актриса Юлия Снигирь начинала свой путь, снявшись в клипе группы «Звери» на песню «До скорой встречи». На сегодняшний день она успешная и востребованная актриса, которая смогла зарекомендовать себя даже на Западе.

Об экранной эволюции знаменитости изданию РБК рассказала кинокритик Елена Зархина.

Она напомнила, что дебютной для Снигирь работой стала драма «Последний забой», а первую славу ей принесли съемки в картине «Обитаемый остров». Затем она участвовала в голливудском проекте «Крепкий орешек», а также снялась в триллере «Отмороженные». Вернувшись из Голливуда, Снигирь исполнила роль императрицы в сериале «Великая». В 2020-м актриса снялась в мини-сериале «Просто представь, что мы знаем».

В 2024 году ожидается несколько премьер с ее участием: сериал «Золотое дно», «Преступление и наказание», «Мастер и Маргарита». Примечательно, что в последней картине Снигирь сыграла Маргариту, а ее супруг – Евгений Цыганов – мастера.

В декабре 2023 года Цыганов вышел в свет с 18-летней дочерью и женой, Юлией Снигирь.