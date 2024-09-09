«Снежный ком лживой информации»: Кай Метов возмущен новостью о том, что требует на концерт 30 телохранителей

Певец Кай Метов отреагировал на новости о том, что он требует на концерт 30 телохранителей. Он заявил, что это является ложью.

В личном блоге артист обратился к поклонникам, чтобы они не верили информации, распространившейся в СМИ. По его словам, одно издание придумало громкий заголовок, и все остальные его разнесли. Самому Метову стало смешно, когда он увидел о своих якобы требованиях.

«Целый день смеюсь вместе с вами над заголовками, которыми пестрит новостная лента. Это действительно смешно. <…> Кто-то один соврал, поместил это вранье в заголовок — и вот уже мы видим снежный ком лживой информации, размещенной в погоне за яркими заголовками», - заявил певец.

Во всей этой истории больше всего артист, как оказалось, переживает не из-за своей репутации, а из-за фанатов. Он отметил, что обманутые читатели поверили и стали нервничать из-за информации, не соответствующей действительности.

Кай Метов подчеркнул, что за всю свою карьеру ни разу не просил телохранителя. На мероприятиях бывает большое количество охраны, но это необходимо для безопасности зрителей.

Ранее Кай Метов заявил, что получает десятки тысяч долларов от песни Маши Распутиной.