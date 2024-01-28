Кай Метов рассказал, что получает десятки тысяч долларов от песни Распутиной. Об этом он признался в шоу «Секрет на миллион».

По словам музыканта, именно он помог обрести Маше Распутиной вторую волну популярности. Кай Метов рассказал, что написал песню «Роза чайная», которую хотел спеть дуэтом с исполнительницей. Однако на радиостанциях отнеслись к записи со скепсисом и отказали в ротациях.

Позже Распутина записала песню с Филиппом Киркоровым — после этого трек стал хитом. По словам Кая Метова, сейчас «Роза чайная» приносит ему неплохие отчисления, однако снять деньги с зарубежных стриминговых сайтов он не может.

«За месяц получается девять-десять тысяч долларов, но сейчас я не могу их изымать из-за сложной международной обстановки», — объяснил певец.

Отметим, что Метов познакомился с артисткой благодаря ее влиятельному супругу, с которым он дружил.

Ранее мы писали о том, что певец Кай Метов не стал скрывать чувств к ушедшей от мужа Лере Кудрявцевой.