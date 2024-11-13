«Снесло крышу»: Муцениеце заявила, что не хотела выходить замуж

Актриса Агата Муцениеце заявила, что никогда не хотела замуж, но от Павла Прилучного ей «снесло крышку». Из-за влюбленности девушка была согласна на все и даже забыла про работу, друзей и важные цели. Об этом звезда рассказала в подкасте Red Flag.

Знаменитость давно развелась с актером, но в интервью часто упоминает о нем. Сейчас Павел Прилучный счастлив в браке с Зепюр Брутян, а Агата пока свободна. Она принимает ухаживания и признается, что только недавно пришла в себя после разрыва.

В интервью девушка вспомнила о том, какие сильные чувства у нее вызывал Павел.

«У меня ничего больше не было, кроме этого человека. Мне было вообще не важно ни мнение родителей, подруг, друзей. Вообще не было ничего в этом мире, кроме этого человека», – поделилась Агата.

Актриса рассказала о браке со звездой и отметила, что никогда не стремилась идти в ЗАГС.

«Как раз такой случай, когда тебе сносит башню. Именно поэтому я вышла за него замуж. Вот мне настолько снесло крышу, что я: "Да, замуж, детей, все, что хотите!" Там никакая подруга не могла мне ничего сказать», – добавила звезда.

Ранее Агата Муцениеце призналась, что допустила ошибки в воспитании сына Тимофея. Девушка объяснила это тем, что еще ничего не знала о материнстве, так как сын был ее первенцем.