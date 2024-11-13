«Он такой пробный варик»: Агата Муцениеце призналась, что не всегда была хорошей мамой для сына

Актриса Агата Муцениеце рассказала об ошибках, которые совершила в воспитании сына Тимофея. Она призналась, что не всегда была для него хорошей мамой, потому что, когда он появился на свет, она была совсем молода — звезде «Закрытой школы» было 24 года.

Тимофей – первенец Агаты и Павла Прилучного. После развода родителей он остался жить с мамой, однако последние месяцы предпочитает находиться с отцом и его новой женой Зепюр Брутян. Что именно произошло между ним и Муцениеце до конца непонятно, ведь в личном блоге актриса всегда демонстрировала только любовь к сыну. Но, как она сама призналась, проблемы все же возникали.

По словам Агаты, воспитывая маленького Тимофея, она иногда сожалела, что упускает молодость. И так как он был первым ребенком, то она не знала, что делать и как. В этом плане дочери Муцениеце Мие повезло больше, ведь у ее мамы уже на тот момент появился опыт.

«Я в шоке была. Ну то есть [совершила] кучу ошибок. Он [Тимофей] такой пробный варик. Он столкнулся с самым тяжелым, наверное, потому что я не умела быть мамой и не знала, как», - заявила Муцениеце в подкасте Red Flag. Фрагмент оказался в распоряжении портала Super.

Сейчас Агата уже не жалеет, что родила в 24 года. По ее словам, она видит повзрослевшего сына и радуется, что судьба сложилась именно так, ведь она может проводить с ним время как молодая мама, а не как «бабка».

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