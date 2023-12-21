Снегурочка нового поколения: Кристина Асмус кардинально сменила имидж

35-летняя Кристина Асмус удивила поклонников в своем микроблоге. Девушка выложила свежие кадры с показа новогоднего спектакля, в котором сыграла Снегурочку нового поколения. Из-за роли ей пришлось решиться на очередное перевоплощение.

Так, некоторое время назад актриса стала брюнеткой ради съемок фильма «Кинопленка №8». А теперь звезда кардинально сменила имидж: она предстала перед публикой с длинными белыми косами, в блестящем футуристическом платье и необычном гриме.

Дело в том, что Кристину Асмус пригласили поучаствовать в детском спектакле. На сцене девушка играет нейросеть.

«Это научная елка, которую придумали физики-математики. Никаких тебе игр в «елочки-пенечки» и хороводов!» – отметила актриса.

Знаменитость добавила, что планирует «снегурить» еще весь остаток декабря и даже начало января.

Пользователи Сети похвалили Асмус за смелый образ. Подписчики назвали актрису русалкой, но немного поругали за то, что после недавней травмы ноги она встала на высокие каблуки.

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