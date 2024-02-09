«Сначала у дочки пожар, теперь у меня»: Наталья Штурм рассказала, что будет делать с квартирой

Певица Наталья Штурм после пожара в собственной квартире на улице Черняховского в Москве, решила застраховать жилье. Также она призналась, что из-за случившегося еле стоит на ногах и не может уснуть.

Подробностями артистка поделилась с сайтом mk.ru.

«Честно говоря, совсем никакая: спать очень хочу. Но уснуть не могу из-за нервных переживаний», - сообщила знаменитость.

Штурм не помогают никакие лекарства – сон не возвращается. Она вспоминает, что в момент происшествия была дома одна. Чудом вышло так, что с ней не оказался внук – в день ЧП он кашлял и остался у себя. Певица говорит, что в момент пожара «было очень страшно». При этом жители вели себя спокойно, говорит исполнительница.

Также она рассказала, что пожар начался на крыше соседнего дома. По ее словам, там решили установить ноу-хау – систему против обледенения, но допустили погрешность. Квартира Штурм осталась цела и невредима. Там уже побывала ее дочь, но родственницу пустили ненадолго, так как на месте работают следователи.

Певица уже приняла решение, что собирается делать с жильем.

«Первым делом планирую застраховать свою квартиру… Сначала у дочки случился пожар, теперь – у меня. К сожалению, подобное часто происходит», - рассказала Штурм.

Ранее сообщалось, что после пожара Штурм и других жильцов поселили в отеле.