Наталью Штурм и других жильцов сгоревшего дома на Черняховского поселили в отеле, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В ночь на 9 февраля в Москве на улице Черняховского произошло возгорания в жилом доме. К счастью, пострадавших не было. По данным спасателей, произошло короткое замыкание в системе «горячего козырька». Накануне в доме проходили ремонтные работы этой системы антиобледенения.

Эвакуированных жильцов поселили в четырехзвездочном отеле, рассказала певица Наталья Штурм. По ее словам, номер ей оплатили на трое суток.

«Вот в таких условиях великолепных. Хорошая обстановка, интерьер и так далее. Спасибо огромное Савеловской управе», — рассказала она.

Штурм добавила, что ей и ее соседям оплатили еще и обеды в гостинице. Кроме этого, в ванной комнате номера певицы есть роскошное джакузи.

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