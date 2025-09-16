«Сначала поженимся»: Анфиса Чехова отреагировала на слухи о беременности

Ведущая Анфиса Чехова отреагировала на слухи о беременности. Она призналась, что готова думать о детях только после свадьбы.

Комментарий звезды приводит Woman.ru.

Чехова предположила, что слухи о ее интересном положении начались после появления в просторном свитшоте. Также она уверена, что если люди женятся, срабатывает стереотип о беременности.

«С Сашей у нас все иначе: сначала я получила предложение, потом мы распишемся, поженимся, и только после будем думать о детях. Потому что я хочу, чтобы было все именно в такой последовательности», — призналась Анфиса.

Чехова попросила не искать подвоха и не интерпретировать по поводу ее одежды. Ведущая предпочитает широкие вещи, хотя необходимости что-либо прикрывать у нее нет.

«Если Бог даст и все сложится благоприятно, то конечно, мы будем рады, если я окажусь когда-нибудь беременной», — отметила Чехова.

Ранее она сообщила, что ищет духи «с ароматом собачьих лапок». Интернет-пользователи решили, что интерес к необычному запаху может быть вызван беременностью.