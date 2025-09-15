Анфису Чехову заподозрили в беременности из-за духов с ароматом «собачьих лапок»

Телеведущую Анфису Чехову, которая не так давно стала невестой, заподозрили в беременности. Звезда поделилась в соцсетях, что очень хочет найти духи «с ароматом собачьих лапок». Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Пользователи Сети обратили внимание, что знаменитость опубликовала пост в личном микроблоге о поиске духов. Она прикрепила картинку с флаконом и обозначила, что данная парфюмерия есть в другой стране.

«Друзья, кто возит товары из Кореи? Помогите купить духи с ароматом собачьих лапок», – написала Анфиса.

В соцсетях предположили, что интерес к необычному аромату может быть связан с беременностью. Сама женщина не комментировала слухи.

Напомним, что в конце августа возлюбленный телеведущей Александр Златопольский сделал ей предложение в Париже. Сама поездка во Францию была для звезды сюрпризом. Он до последнего скрывал, куда они летят, и просил окружающих не выдавать название страны. Чехова делилась романтичными кадрами с кольцом на фоне Эйфелевой башни.

«Я сказала ДА! Никто и никогда не любил меня так, как он! С ним я почувствовала себя как дома, где я могу быть абсолютно любой! Он выдерживает все мои эмоции и обожает мои капризы», – рассказывала счастливая невеста.

