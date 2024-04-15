«Сначала подумала, что это вброс»: Леся Ярославская раскрыла возможную причину смерти Евгения Кунгурова

8 апреля стало известно о внезапной смерти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова. Солистка группы «Тутси» Леся Ярославская долго дружила с оперным певцом. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ артистка рассказала, как узнала о его гибели, и предположила, почему это могло произойти.

По словам Леси Ярославской, она узнала о смерти Евгения Кунгурова от коллеги, солистки группы «Тутси» Маши Вебер.

«Мы с девчонками из „Тутси“ были на премьере, разъехались. Вдруг СМС от Маши Вебер, что Женя погиб. Я сначала подумала, что это какой-то вброс, заехала на первую заправку, не могла ехать дальше. Стала листать новости, читать это все», — поделилась Леся Ярославская.

Певица призналась, что она не может поверить в смерть Евгения Кунгурова, поскольку он всегда был «крепким уральским мужчиной» с правильными принципами и хорошим воспитанием. Леся Ярославская считает, что к гибели артиста могла привести какая-то безвыходная ситуация.

«Я думаю, что произошло что-то такое, что он не смог сделать по-другому», — заключила артистка.

Напомним, 8 апреля тело оперного певца обнаружили возле многоэтажки в Пресненском районе Москвы. Незадолго до этого супруга Евгения Кунгурова обратилась в полицию и рассказала, что получила от мужа странное сообщение, после чего он перестал выходить на связь.

Евгений Кунгуров — российский оперный и эстрадный певец (баритон), заслуженный артист России. Являлся постоянным солистом Калининградского музыкального театра, ведущим телепередачи «Романтика романса», участником проекта «Большая опера» на телеканале Культура, а также проектов «Голос» и «Один в один!» на Первом канале.

Ранее мы писали о том, что раскрыт диагноз, который поставили Евгению Кунгурову в психиатрической клинике. По словам знакомых артиста, у него была сенестопатия, и именно из-за нее он обращался за помощью к психиатрам.