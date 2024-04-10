Раскрыта правда о смерти оперного певца Кунгурова: погубила коварная болезнь

Знакомые погибшего оперного певца Евгения Кунгурова раскрыли диагноз, который ему поставили в психиатрической клинике. По данным Kp.ru, у артиста была сенестопатия, и именно из-за нее он обращался за помощью к психиатрам.

О том, что Евгений умер, стало известно 8 апреля. Тревогу забила его жена, когда получила от него странное сообщение, а после не смогла до него дозвониться. По предварительным данным, он мог покончить с собой. Однако близкие вокалиста не могут в это поверить. Впрочем, проблемы с ментальным здоровьем у Кунгурова все же были, и это никто не отрицает. Родные говорили о его «нервной болезни», но точное название не уточняли.

Диагноз певца решили раскрыть ее звездные коллеги. Они признались в беседе с журналистами, что у Евгения была сенестопатия – это психическое расстройство, при котором у человека появляются необычные физические и эмоциональные симптомы. То есть люди могут страдать от фантомных болей, из-за чего у них появляется тревожность и депрессия.

По данным источника, именно сенестопатия стала причиной, из-за которой Кунгуров трижды лежал в психиатрической клинике. Один из товарищей певца рассказал, что он действительно лечился у официальных медиков, но также обращался и к остеопату. Некоторые СМИ сообщали и о том, что артист ходил к гипнологу после того, как бросил прием таблеток, прописанных психиатром.

Ранее соседи рассказали о состоянии Евгения Кунгурова перед смертью.