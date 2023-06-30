Мать Наташи Королевой заставила Бедроса Киркорова засмущаться

В соцсетях Людмилы Королевой появилось видео, на котором мать певицы, раздвинув ноги, подбегает к Бедросу Киркорову.

Об этом сообщает Экспресс газета.

С криками «Какая встреча!» Женщина побежала к прославленному певцу. Сам Бедрос был немного растерян, пока Людмила обнимала его и хватала за грудь. Однако отталкивать маму артистки он не стал.

Отметим, Людмила выглядела роскошно: белые брюки, блуза с рюшами и ажурный жакет со множеством дырок.

Мероприятие, на котором Королева устроила танцы, было посвящено 11-летию внука Киркорова — Мартина. На модный показ, который разработал сын Филиппа и дизайнер Аника Керимова, были приглашены многие звезды. Интересно, что наряды были достаточно откровенными, особенно, зная, что их разработал ребёнок.

Недавно, 50-летняя певица Наташа Королева в личном блоге поделилась новой фотографией с пляжа Туапсе, которая вызвала бурные обсуждения в Сети.