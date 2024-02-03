Сначала нужно укрепить руки: Ирина Нельсон рассказала, как научиться стоять на голове

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон много лет занимается йогой. В свои 52 года она даже стоит на голове. Певица рассказала, зачем делает это упражнение.

Нельсон рассказала, что стоит на голове где-то уже 15 лет. Артистка делает это упражнение не так часто, поскольку существует мнение, что оно подходит не всем: во время стойки может нарушиться нормальное кровообращение головного мозга и сдвинуться позвонки. Поэтому данную позу учителя по йоге рекомендуют с осторожностью.

Певица уверена: стойка на голове активирует кровообращение и наши железы, которые выделяют очень тонкую субстанцию. В них же находятся наши гормоны — их Нельсон называет «формулой тела».

«Поэтому это конечно же при правильном исполнении полезно. Причем здесь важнее не опора на голову, а именно перевернутое положение. Потому что мы редко в таком положении в жизни бываем и поэтому наше тело адаптируется. Эта асана обладает невероятно полезными свойствами», — цитирует певицу mk.ru.

Делать стойку на голове нужно очень осторожно, предупреждает она. Руки должны быть действительно сильными. Новичками артистка советует сначала укрепить руки, предплечья, чтобы спокойно на них опираться.

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