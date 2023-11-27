«Прекратите пародировать друг друга»: Ирина Нельсон объяснила, чего не хватает российской эстраде

Основательница и многолетняя солистка группы Reflex Ирина Нельсон рассказала, что из российских исполнителей ей больше всего нравится Кирилл Нечаев. Также она отметила Jony и Bahh Tee. Но артистка уверена, что российской сцене больше всего не хватает индивидуальности.

«Прекратите пародировать друг друга. Хватит гнаться за трендами. Это же не имеет смысла. Вы не станете второй Анной Асти или Ириной Нельсон», — цитирует звезду Газета.Ru.

Она отметила, что копии никому не нужны, людям интересны оригинальные исполнители. Артистка затронула тему текстов песен, которые возглавили чарты в 2023 году. По ее словам, автор должен понимать, зачем он создает ту или иную композицию.

«Что я этим текстом хочу передать людям? Сразу скажу, ответ «не, ну это прикольно» — не ответ», — сказала она.

Нельсон призналась, что сейчас у нее нет кумиров, и она не гонится за модой. Из зарубежных звезд она отметила таких исполнителей как: Дуа Липа, Эд Ширан и Билли Айлиш.

Ранее экс-солистка группы Reflex, звезда ремейка «А зори здесь тихие» Женя Малахова призналась, что ее сглазили в детстве.