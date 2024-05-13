«Совсем не 60 лет»: муж Маши Распутиной высказался о ее возрасте

Муж певицы Маши Распутиной Виктор Захаров отметил, что не считает свою жену старушкой. По его словам, артистке намного меньше 60 лет, и на пенсию ей выходить еще рановато.

В последнее время Распутина все реже выходит в свет и появляется на мероприятиях. Тем не менее, о завершении карьеры официально она не объявляла. 13 мая Маша празднует 60-летие, и в связи с этим журналисты попытались связаться с ее супругом, чтобы узнать о том, что сейчас происходит с вокалисткой.

Виктор Захаров в беседе с прессой был немногословен. Он лишь отметил, что на самом деле Распутина еще молода.

«Маше совсем не 60 лет — а намного, намного меньше. Рано ее записывать в старушки», - сказал Виктор NEWS.ru.

Также журналисты хотели выяснить, будет ли Распутина устраивать юбилейный концерт. Однако на этот вопрос ее муж не ответил.

Ранее муж Маши Распутиной рассказал, почему певица хочет покинуть Москву и переехать в Краснодарский край.